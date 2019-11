Emil Audero, portiere della Samp ed ex Juve, ha parlato a Sky Sport: "Futuro? Penso solo al presente e alla Samp.



JUVE - Szczesny ha dimostrato di essere un portiere di altissimo livello, basti vedere nell’ultima partita col Milan dove è stato decisivo più volte. A mio parere sta facendo molto bene. Il mio preferito è il “secondo” della Juve, Buffon. Fra i titolari dico Handanovic, ma anche Sirigu sta facendo bene e ci sono giovani che si stanno mettendo in mostra.



DYBALA - Ho avuto la fortuna di allenarmi con Dybala e nel quotidiano vedevi qualcosa che gli altri non avevano. Aveva un sinistro incantevole e ho dovuto spesso raccogliere la palla dalla rete. Bravissimo ragazzo e un talento in campo".