Il portale online Primocanale non ha dubbi: la Sampdoria è vicinissima a Emil Audero, 22enne portiere del Venezia ma di proprietà della Juventus. La società bianconera è pronta ad ascoltare le proposte per il giocatore (35 presenze in Serie B e una lunga trafila nelle giovanili della Nazionale italiana), l’accordo è vicino a patto di poter tenere il diritto di recompra per il calciatore.