Non solo Mancosu all’Entella: il Catania ha il sì di Di Piazza e attende il via libera del Cosenza, poi potrebbe liberare Curiale per il Catanzaro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus Under 23 ha chiesto Cocco al Pescara. Piccioni lascia Teramo e approda al Rimini: al suo posto arriva Costantino (via Pescara) dal Südtirol, che a sua volta aspetta Cori (Monza), sul quale c’è anche l’AlbinoLeffe. Il Trapani fa suo Fedato dal Piacenza (via Foggia), che vuole uno tra Ceccarelli (Monza) e Terrani (Perugia). Tentativo dell’Alessandria per De Feo (Lucchese). Il Renate insiste per Nolè (Pro Piacenza). Rover (Vicenza) vicino al Pordenone. Butic (Ternana) va verso la Pistoiese. La Juve Stabia ci prova per Torromino (Lecce). E il sogno della nuova Reggina è il fantasista Rosina, in uscita dalla Salernitana. Sempre a Teramo è ufficiale Giorgi (ex Ascoli e Spezia). Idem per Guidetti (Monza) alla Feralpisalò. Turrin (Francavilla) va all’Imolese. La Ternana pensa a Vacca (Casertana) per la mediana. Fatta per il passaggio di Remedi (Pro Piacenza) all’Arezzo. Tsonev (Lecce) firma con la Viterbese. Borello (Crotone, era a Cuneo) è del Rende che riscatta Awua dallo Spezia.