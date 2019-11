Sono ormai lontane le immagini del De Ligt impacciato in area di rigore. Marcature imprecise, tocchi di mano e comprensibili critiche avevano caratterizzato i suoi primi mesi italiani: lanciato subito nella mischia dopo l'infortunio di Chiellini, l'olandese aveva fatto storcere il naso ad alcuni, non convinti dall'investimento di 85 milioni per l'ex Ajax. Le sfide contro Atalanta e Atletico Madrid, però, hanno esaltato il giovane difensore, autore di due partite impeccabili e di personalità. Precisione e concentrazione sono stati gli ingredienti ideali per un cocktail in grado di aiutare la Juve e far ricredere gli scettici.



FIDUCIA E NON SOLO - Ma cosa c'è dietro questa rinascita? Sicuramente una fiducia maturata nel corso delle settimane grazie all'ambientamento e alla stima dei compagni e non solo. Prima Paratici, poi Bonucci e infine Sarri. Tutti, in casa Juve, ne hanno tessuto le lodi. "Presto diventerà il miglior difensore al mondo" le parole del ds, a cui hanno fatto eco quelle del compagno di reparto: "Si vedono i miglioramenti e le doti di un grande giocatore, è un ragazzo umile e diventerà uno dei migliori". Infine, nella conferenza stampa pre-Sassuolo, ecco gli elogi di Sarri: "Era chiaro che avesse qualità immense, spero possa contendere la vittoria per il Pallone d'Oro tra i giovani".



IL SEGRETO - Oltre alla fiducia, però, c'è altro. E lo rivela proprio il tecnico: "Avere Barzagli nello staff è una risorsa, se si parla della fase difensiva può insegnare tantissimo perché è stato un difensore straordinario dal punto di vista della tattica individuale. Giocando ogni tre giorni non c'è tanto tempo di allenarsi sul campo e anche guardare 15 minuti un video con Andrea può insegnare tanto a Matthijs". Dalla BBC al lavoro col fischietto in bocca: la seconda vita di Barzagli ha regalato alla Juve una guida fondamentale per il nuovo mattoncino del muro bianconero. (Anche) così Matthijs si è rivelato grande.