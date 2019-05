La BBBC si è riunita ieri a pranzo vista la presenza di Buffon alla Partita del Cuore, ma in attesa di ritrovarsi tra dirigenza e altre occasioni fuori dal campo di gioco ufficiale, è già tempo di ragionare sul futuro. Bonucci e Chiellini proseguiranno con la Juve, mentre Buffon ragiona se continuare al Psg o scegliere un'altra avventura da Champions. E Barzagli? Andrea ha lasciato il calcio giocato dopo Juventus-Atalanta, ma non ha lasciato i colori bianconeri: a luglio si iscriverà al corso per allenatori a Coverciano e comincerà a costruire quel futuro a cui in realtà pensa e lavora già da un po’. Probabilmente non seguirà Allegri, scrive Tuttosport, ma potrebbe restare alla Juventus, perché le porte della Continassa per lui saranno comunque aperte se vorrà iniziare in bianconero la sua carriera, con qualunque tecnico.