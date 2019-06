Chi andrà via dalla Juve? Cancelo è il primo della lista: Sarri non conta su di lui, Sky Sport garantisce che potrà presto andare via così come Mandzukic che non è più intoccabile. Attenzione: non tutti questi giocatori partiranno, ma sono considerati cedibili di fronte a delle offerte soddisfacenti. Vale anche per Douglas Costa che Maurizio vuole valutare personalmente prima di lasciare andare, Dybala viene inserito nella lista da Sky perché la Juve con l'offerta giusta lo lascia partire ma al momento è ancora sub iudice.



A rischio partenza pure Khedira e Matuidi, uno dei due andrà perché non rispondono alle caratteristiche dell'idea di Sarri a centrocampo. Caceres è una cessione sicura perché non firmerà, Cuadrado senza rinnovo saluta e il nuovo allenatore non si opporrà. A forte rischio De Sciglio, uomo di Allegri che con una proposta adeguata saluterebbe. Infine, Perin può restare solo se non arrivasse un secondo portiere fedelissimo di Sarri come Reina, altrimenti pure lui rischierebbe di dire addio per giocare di più in vista dell'Europeo.