per i prossimi impegni con la maglia della Nazionale. Si parte dai ragazzi dell'Under 19, con Gozzi, Petrelli e Portanova, perni della Primavera bianconera, chiamati di conseguenza con l'Italia. Poi sette per l'Under 17 e due per l'Under 15, oltre a tre ragazze dell'Under 16 femminile, chiamate per un raduno e per il conseguente torneo Uefa.