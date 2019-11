Ultima giornata di impegni per le Nazionali, prima del rientro dalla sosta nel weekend di Serie A. Tra i giocatori della Juventus per le qualificazioni all'Europeo del 2020 saranno impegnati Matthijs de Ligt con la sua Olanda, contro l'Estonia, Aaron Ramsey, che con il Galles sfida l'Ungheria, Wojciech Szczesny, che ospita la Slovenia con la sua Polonia, ed Emre Can, impegnato contro l'Irlanda del Nord con la Germania. In amichevole, invece, il Brasile di Danilo - con Alex Sandro infortunato - affronta la Corea del Sud alle 14.30, mentre la Colombia di Juan Cuadrado se la vedrà nella otte contro l'Ecuador.