Anche Medhi, difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri sul Milan: "Ho saputo ieri sera, alla rifinitura, che avrei giocato titolare. Mi ha fatto piacere giocare una partita così importante, a San Siro contro il Milan, sono le partite che contano.. Secondo me non è neanche corretto, perché non è vero. Magari ho sbagliato su qualche episodio, ma ho dimostrato di essere un difensore affidabile negli anni passati in Italia. Comunque per noi era importante vincere dopo la partita contro il Manchester United, anche perché ora c'è la sosta"."Mi ha aiutato la fiducia dell'allenatore, quando giochi con il Milan è una cosa diversa. Poi giocare contro il Pipita, che è un grandissimo amico e un giocatore di classe, ti richiede molta attenzione.Sul rigore sono stato un po' sfortunato, ma nel totale della partita abbiamo fatto una bella fase difensiva. La sua espulsione? Onestamente non so cosa sia successo. Ho tentato di fare un anticipo di testa, lui mi ha colpito. Era un po' arrabbiato, ha preso un rosso e spero che non prenda tante giornate di squalifica. Non è un ragazzo cattivo, ci sta arrabbiarsi. Io ho grande rispetto per il Pipita, nessuno alla Juve l'ha dimenticato perché ci ha fatto vincere per due anni".