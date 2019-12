Medhi Benatia, difensore ex Juventus, parla del rapporto con Cristiano Ronaldo. Queste le parole del marocchino a RMC Sport: "L'episodio risale ad un viaggio di ritorno da Bergamo, noi due non avevamo giocato ed eravamo rimasti in panchina, perché ci sarebbe stata una partita tre giorni dopo. Sull'autobus di ritorno, Ronaldo mi dice: 'Cosa hai intenzione di fare adesso appena torniamo?' Gli rispondo: 'Beh, sono le 23, vado a casa, perché?' E a quel punto mi disse: 'Non hai voglia di fare una piccola seduta di allenamento? Non ho sudato in partita, mi devo allenare, non vuoi farmi compagnia?".



LA RISPOSTA - "Ho dovuto spiegargli che non era possibile, volevo solo andare a casa, mettermi di fronte alla TV. Quando siamo arrivati, tutti erano vestiti con abiti normali, lui si mise i pantaloncini, le scarpe da ginnastica, la musica e andò in palestra. Ho pensato, questo ragazzo non è normale. Quando stai a contatto con lui nella vita quotidiana rispetti il ​​ragazzo ancor prima del calciatore. Ha sacrificato tutta la sua vita per il calcio".



GLI ALLENAMENTI DI CR7 - "Sono stato sorpreso nel vedere quale intensità metteva nelle sedute di allenamento, e soprattutto come lo ripeteva ogni giorno. Oltre a quello che facevamo con il gruppo, aveva il suo programma personalizzato 25 minuti prima di lasciare il campo: un sacco di lavoro esplosivo, con elastici, pesi e quant'altro. Eppure già di per sé la Juventus ha una mentalità vincente...".