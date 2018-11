La Juve domina in campionato, sfruttando un calendario più agevole di quello del Napoli ma anche senza sbagliare praticamente nulla con 34 punti su 36. Anche a San Siro il dominio è stato netto, gli stessi rossoneri non si sono attaccati ad eventuali episodi arbitrali come nell'occasione del rigore per fallo di mano di Benatia: netto il penalty, si entra nel campo dell'interpretazione la questione del secondo giallo ma anche la decisione di non ammonire il difensore appare corretta. Ed è dal campo che sono arrivate le risposte più importanti dopo il rocambolesco ko con lo United in Champions: al di là dei soliti noti è tornato Mandzukic, si è rivisto un grande Szczesny e si è confermato ad alti livelli Bentancur. La crescita dell'uruguaiano è una splendida notizia, ormai è un big, ma la coperta rimane corta a centrocampo e un acquisto a gennaio potrebbe essere necessario se le condizioni di Emre Can non dovessero dare le giuste rassicurazioni. Ne parliamo con il nostro inviato Nicola Balice, guarda il video.