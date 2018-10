La Lega Calcio ha pubblicato oggi, tramite il proprio sito ufficiale, le statistiche e curiosità relative alla decima giornata di Serie A. Questi i numeri della sfida di sabato alle ore 18: "Empoli-Juventus è la seconda partita per distanza coperta, con le due squadre che si sono quasi equamente divise il campo: 113.108km per i toscani, 113.823 per i ragazzi di mister Allegri. Il rossonero Lucas Biglia ha corso più di tutti (12.651km), precedendo lo juventino Bentancur (12.407) e il giallorosso Lorenzo Pellegrini (12.296).