Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky prima del match con la Lazio:



Oggi potete andare a +11 sul Napoli. Che partita vi aspettate?

"Sì, il mister lo ha detto prima di venire in riunione. ieri abbiamo guardato la partita, oggi abbiamo un'opportunità unica , dobbiamo prenderla e basta. Sappiamo che dobbiamo portare a casa i tre punti".



Oggi dovete stringere i denti, siete in tre e quei tre giocate. Anche verso la Coppa Italia.

"Sì, non abbiamo avuto molta fortuna con i miei compagni, ma noi tre dobbiamo essere pronti per queste partite che arrivano".



Come va affrontata la Lazio?

"Sappiamo che è una partita tosta, ma noi siamo concentrati, ma dobbiamo prendere questa opportunità di andare a +11"