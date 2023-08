Domenico Berardi è sempre stato un vecchio pallino per la Juventus. Dopo corteggiamenti più o meno intensi negli ultimi anni, in queste settimane i bianconeri stanno pensando di nuovo all'attaccante del Sassuolo.- Oggi il giocatore si sentirebbe pronto per fare il salto in una big; anzi, è quello che vorrebbe già da un paio d'anni. L'estate scorsa è stato vicino alla Fiorentina, ora si può fare sotto la Juve.. Il cartellino è a metà tra i neroverdi e la Juventus, che quell'estate vorrebbe riscattarlo per portarlo a Torino.- Allegri era appena arrivato sulla panchina dei bianconeri e tra le richieste fatte alla dirigenza c'era il nome di Berardi, Marotta andò subito in pressing per aprire una trattativa. Col Sassuolo? No, con il giocatore.. Sì, proprio così: era legato alla famiglia Squinzi e voleva rimanere al Sassuolo, a 20 anni non se la sentiva di fare un salto così importante.- L'estate successiva i neroverdi trovano l'accordo con la Juve e prendono tutto il cartellino dell'attaccante per 10 milioni di euro. Comproprietà risolta, da quel giorno Berardi non si è più mosso. E pensare che la Juve l'aveva già sfiorata quando era più piccolo e giocava nella scuola calcio "Il Castello" a Mirto Crosia, un piccolo paesino in provincia di Cosenza dove si era trasferito con la famiglia.. Fu il primo no di Berardi ai bianconeri, che strapparono un'opzione poi non più concretizzata. Qualche anno dopo le tante chiamate senza risposta di Marotta e oggi è il giocatore che vorrebbe lasciare il Sassuolo. Juve-Berardi 3.0, ci risiamo.