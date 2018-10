La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena sulla sostituzione di Federico Bernardeschi nell'amichevole giocata con la maglia dell'Italia contro l'Ucraina. Il trequartista della Juventus era uscito leggermente affaticato dal campo e ieri ha fatto un passaggio in zona terapie prima di prendere regolarmente parte all’allenamento. Bernardeschi non è dunque in dubbio per i prossimi impegni, in azzurro e in bianconero.