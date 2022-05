Federico Bernardeschi potrebbe seguire le tracce di Paulo Dybala e lasciare la Juventus a giugno, quando scadrà il contratto. Come racconta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera non ha ancora convocato l'agente del giocatore, Federico Pastorello, segnale che il club potrebbe anche decidere di non formulare nessuna offerta per il rinnovo, ripetendo ciò che è accaduto con l'argentino.