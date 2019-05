Federico Bernardeschi ha parlato a margine di una tavola rotonda alla Bocconi. “Mi reputo fortunato perché ogni giorno faccio della mia passione un lavoro”, le parole del giocatore della Juventus riportate da La Gazzetta dello Sport. “A 8 anni mi prese l’Empoli e sono cresciuto con tutti gli occhi addosso. Ero arrivato a un punto in cui giocavo a calcio per fare felici gli altri. Due anni fa però è successa una cosa che mi ha cambiato la vita: ho fatto un percorso che si chiama Hoffman, che ti consente di scoprire la persona che sei realmente. Da quel momento ho capito tante cose e ho detto basta: non gioco più per quella vocina e per gli altri, ma solo per me stesso. Ho deciso di creare questo Trust Hoffman, in cui io regalerò 33 percorsi Hoffman per permettere ad altri atleti di scoprire i loro obiettivi. Il mio sogno è aiutare gli altri, prima avevo poca consapevolezza. Tutti noi meritiamo di raggiungere il nostro tra- guardo e dobbiamo fare un passo verso gli altri per aiutarli a raggiungere ciò che ogni essere umano deve avere, la felicità”.