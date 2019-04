Delusione in casadopo il ko contro l'Ajax e l'eliminazione dalla Champions League, maguarda avanti. L'esterno bianconero manda un messaggio tramite Instagram: "Ci sono giorni come questo, giorni che ci fanno essere tristi, incazzati e delusi...giorni che vorresti finissero subito, ma che invece dureranno come qualsiasi altro giorno meraviglioso, perché è proprio da questi giorni che si impara, ci si rialza e si programmano obiettivi futuri da conquistare. Non è una sconfitta, non è una delusione che può fermare il grande sogno, l’obbiettivo comune, il grande successo che arriverà. Perché è da giorni come questi che si raggiunge l’obiettivo. Passo dopo passo, vittoria dopo vittoria, sconfitta dopo sconfitta, tutti assieme #finoallafine “Tutto andrà bene alla fine, se non va bene non è la fine.“ John Lennon".