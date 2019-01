Dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio, Federico Bernardeschi ha parlato a Sky Sport: “Sicuramente quella di ieri è una grandissima prova di carattere e maturità. Stiamo sempre in partita nonostante tutte le difficoltà del caso, come ieri. Però ancora una volta abbiamo dimostrato che non molliamo mai e che siamo sempre lì fino alla fine. Decisivi io e Cancelo dalla panchina? Io credo sia una questione mentale soprattutto. E sia una questione di stare dentro la partita anche quando entri dalla panchina perché comunque sei un cambio importante per il mister e per provare poi a far vincere la partita o in altre situazione a gestire la partite e a tenere la palla. Però è tutta una questione mentale, devi essere bravo e concentrato in quel momento. Io ho lavorato molto sulla mia testa e sulla mentalità e sull'attenzione. Poi ovviamente allenarsi con grandi campioni e con una squadra così forte soprattutto aiuta a crescere e a migliorare e questo mi fa molto piacere".



SCUDETTO - “+11 sul Napoli? Il nostro obiettivo sicuramente è quello di cercare di allungare il più possibile rispetto alla seconda però adesso dobbiamo continuare a tenere questo ruolino di marcia perché dobbiamo aumentare sempre di più il gap con chi ci insegue. No non ci bastano 11 punti, dobbiamo tenere alta l'attenzione, bisogna essere li concentrati sul campo e portare a casa più punti possibili". COPPA ITALIA - “Con l’Atalanta è sicuramente complicata. Sappiamo che l'Atalanta è una grandissima squadra, in casa ha fatto grandi risultati. Però la Coppa Italia è un nostro obiettivo e ci teniamo molto andremo li per vincere e per riuscire ad arrivare in semifinale".