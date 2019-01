Dopo un eccezionale avvio di stagione, iniziata al meglio con il gol che ha deciso l'esordio contro il Chievo Verona, qualche infortunio di troppo ha frenato l'esplosione di Federico Bernardeschi. Dopo un girone, in vista proprio della sfida ai clivensi, il numero 33 bianconero è atteso al riscatto. Come racconta Il Corriere dello Sport, un arrivo già a gennaio di Aaron Ramsey potrebbe ridisegnare le gerarchie bianconere, penalizzando ulteriormente Bernardeschi. Che contro il Chievo ha siglato anche il proprio primo gol in Serie A, con la Fiorentina nel 2015. Quale avversaria migliore per ritrovarsi in bianconero?