Federico Bernardeschi, alla vigilia del primo match dell'International Champions Cup contro il Bayern Monaco, ha parlato al canale Instagram TV della Juventus: "Le sensazioni sono positive, stiamo lavorando tanto per affrontare la tournée nel migliore dei modi. Siamo carichi! L'accoglienza in New Jersey? Ci hanno messo nelle migliori condizioni possibili per allenarci ed entrare in forma".



OBIETTIVI - "Fare un po' di più dell'anno scorso, essere sempre pronto quando l'allenatore mi chiamerà. Un professionista deve fare questo".



ICC - "Non ci aspettiamo grande brillantezza, ma ci sarà competizione e voglia di vincere contro le grandi squadre. Siamo venuti qua per questo".



MAJOR LEAGUE SOCCER - "Ogni anno è sempre un gradino superiore, credo che stiano valutando molto di più il calcio e questo fa piacere a tutto il mondo. L'America è un paese importante, quindi se il calcio rientrerà nei piani ben venga".



STATI UNITI - "L'anno scorso sono venuto qua, è sempre una bella sensazione tornare. Ho avuto la fortuna di fare un viaggio meraviglioso questa estate, c'era molta spiritualità nel mio viaggio, molte cose del mondo che poi mi sono portato dentro".