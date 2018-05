Come riferito pochi minuti fa da Sportitalia, la Juve ha fatto passi molto importanti per Dennis Praet. Il club bianconero ha proposto un contratto quadriennale all’entourage del calciatore, con quest’ultimo che avrebbe già dato il consenso per il possibile trasferimento alla corte di Allegri. "La Juve ha avviato la trattativa con la Samp, sorpassata la concorrenza di Inter e Roma: nell’affare possibile inserimento di Mandragora come contropartita tecnica più cash, valutazione complessiva tra i 25 e i 30 milioni", si legge su Alfredopedulla.com.