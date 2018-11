L'uruguaiano ha completato un importante salto di qualità, confermandosi ad alti livelli con continuità, dimostrando la crescita auspicata sotto ogni punto di vista. Aspettando Sami Khedira ed Emre Can, non è detto che questo possa bastare per evitare un innesto di spessore nel mercato di gennaio: su questo sta lavorando la dirigenza bianconera nonostante le dichiarazioni e le posizioni ufficiali. Risolto anche l'equivoco tattico (l'ex Boca non è un vice-Pjanic), ora Bentancur è però un titolare a tutti gli effetti o almeno un potenziale titolare, saldamente nelle rotazioni di Max Allegri nel presente ed anche per il futuro.E con il Boca si parlerà anche di altro.