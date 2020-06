“Non c’è un modo giusto, un luogo giusto o un tempo giusto per festeggiare il compleanno. Servono solo le persone giuste per renderlo Speciale. Grazie per la splendida giornata. E grazie a tutti per avermi pensata in questa giornata di festa”. Così, l'attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea ha ringraziato fan e amici (alcune compagne di squadra sono presenti in foto), che nella giornata di ieri le hanno rivolto gli auguri per il suo compleanno.