Leonardo Bonucci è stato protagonista dell'ennesima, ottima prestazione in questo avvio di stagione con la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il difensore bianconero si sarebbe lamentato nei confronti di Gianpaolo Calvarese, arbitro della sfida, per il tocco di mano in area che i toscani avrebbero richiesto per il calcio di rigore, poi non concesso. Questo il rimprovero di Bonucci: "Di' ai tuoi colleghi del Var che devono svegliarsi".