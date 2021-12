Leonardo Bonucci, difensore della Juve, parla a Dazn dopo la partita con il Bologna: "Come ripetiamo sempre dobbiamo guardare a noi stessi, quando giochiamo con l'atteggiamento di questa sera vengono fuori questi risultati. In questo momento non possiamo perdere terreno ed ogni vittoria è importante. E' un atteggiamento che abbiamo avuto in altre partite, purtroppo però è stato a fasi alterne. Le qualità dei singoli vengono fuori, mi viene in mente l'assist di Bernardeschi o Morata che si è sbloccato. Quando veniamo a fare dei risultati del genere su questi campi devono rimanere le sensazioni positivi, quando lavori bene come questa settimana le cose vengono bene".



SU MORATA - "Per un attaccante il gol è ossigeno però deve capire e sapere che la squadra e la società sono con lui, fa un grande lavoro per la squadra".



SU ARNAUTOVIC - "Ha grandissime qualità, stasera ha fatto una grandissima partita ma quando scendo in campo non penso all'avversario".