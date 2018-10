Una novità che farà sicuramente discutere nella Juventus che affronta il Genoa questo pomeriggio all'Allianz Stadium. Non nella formazione di Massimiliano Allegri, ma in un dettaglio che è stato evidenziato dalla distinta di gara: il capitano dei bianconeri è infatti Leonardo Bonucci.



SCELTA DISCUSSA - Viste le assenze di Chiellini, primo in grado, Khedira e Dybala, tutto faceva supporre che la fascia sarebbe finita al braccio di Mario Mandzukic. In realtà sarà Bonucci, a circa cinque mesi di distanza dall'esserlo stato con la maglia del Milan, a essere il capitano juventino. Una decisione destinata a far discutere, soprattutto i tifosi bianconeri che nelle prime uscite stagionali hanno contestato il difensore.