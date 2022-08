La Juventus potrebbe dover fare a meno di Leonardo Bonucci nella sfida contro la Sampdoria programmata Lunedì alle 20:45. Il capitano biancconero ha infatti accusato un affaticamento al flessore dopo il match vinto 3-0 contro il Sassuolo.



Il 35enne è a rischio per la trasferta di Genoa, in caso si forfait, si aggiungerà alla lista degli indisponibili insieme a Paul Pogba e Angel Di Maria. Accanto a Gleison Bremer, al centro della difesa, Massimiliano Allegri dovrà scegliere eventualmente uno tra Gatti e Rugani per sostituire Bonucci. Per l'ex difensore del Frosinone sarebbe l'esordio assoluto in Serie A e con la maglia della Juventus in una gara ufficiale.