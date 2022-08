Sono ore caldissime in casa Barcellona per il futuro di Memphis Depay e di Pierre Emeryc Aubameyang ma, sopratutto per l'olandese, le mosse del club catalano interessano in prima persona anche la Juventus che sull'ex-Manchester United ha messo gli occhi da tempo per completare il reparto d'attacco a disposizione di Massimiliano Allegri.



CESSIONE IMMINENTE - Vi abbiamo raccontato che tra la Juventus e Depay, esiste già un principio di accordo, con una proposta di un contratto biennale e un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro (o poco più) a stagione, bonus compresi. Prima di affondare il colpo, tuttavia, l'olanedese dovrà svincolarsi dal Barcellona perché non c'è margine per i bianconeri, per una trattativa anche per il costo del cartellino. Secondo la stampa spagnola (Mundo Deportivo e Sport in prima pagina) l'addio è imminente, nonostante fra club e giocatore ci siano ancora delle pendenze economiche arretrate da saldare.



ALTERNATIVA - Se il sì è nell'aria, la Juventus sta comunque provando a tutelarsi e se le piste passate come quella di Arnautovic (blindato dal Bologna) sembrano ormai lontane, è riemerso nelle ultime ore un vecchio pupillo del club bianconero, oggi chiuso a Marsiglia e voglioso di tornare in Italia. Si tratta dell'ex Napoli Arkadiusz Milik che ha costi di ingaggio più bassi, ma per cui il club bianconero potrà lavorare soltanto in prestito con diritto di riscatto. Depay resta la prima scelta, ma aspettando il Barcellona e le sue mosse la Juve non vuole farsi trovare impreprarata.