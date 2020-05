Leonardo Bonucci commenta il ritorno in campo della Serie A: "inalmente abbiamo una data, QUELLA DATA - scrive su Instagram -. Un segnale che ci permette di pensare che tutti insieme possiamo tornare a sognare ma sognare qualcosa che è tornato ad essere realtà.Una ripartenza. Un nuovo inizio. Ci mancavi calcio e anche se non sarai ancora quello di prima, quello con le migliaia di persone sugli spalti ad incitarci, saprai darci le stesse emozioni di prima. Perché il calcio è passione anche a distanza. Noi quella passione la porteremo in campo consapevoli che i nostri tifosi saranno lì con il cuore. Pronti di nuovo per un unico obiettivo: VINCERE. Perché #vincereèlunicacosacheconta".