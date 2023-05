Leonardo, difensore e capitano della, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan:"Nelle difficoltà ci siamo compattati. Il gruppo ha tirato fuori valori tali da arrivare a 69 punti, non è stato facile dopo l'eliminazione dall'Europa League. C'è un bel gruppo, tutti si sono dati da fare per cercare di arrivare agli obiettivi che la Juve merita. Bisogna accettarlo e guardare avanti, ci è mancato quel pizzico di fortuna in più che poteva cambiare la stagione".- "Le ultime stagioni non sono state all'altezza della Juventus, quest'anno abbiamo trovato delle difficoltà mai affrontate prima, io ho cercato di dare il mio contributo come ho potuto ma qui quando non arrivi all'obiettivo non puoi essere soddisfatto. Ora è tutto un punto interrogativo viste le vicende extra-campo".- "Non è compito mio stabilirla, ci sono persone preposte. Io devo scendere in campo e dare tutto, evitando che passino due anni senza che vengano alzati trofei. Alcuni rimarranno, altri se ne andranno ma i giovani ci sono e i più esperti anche. Io sono il capitano e ho un contratto fino al 2024, se la società conta ancora su di me io ci sono, per me è un onore vestire la maglia e la fascia. Non esistono incognite, decide la società".- "Dobbiamo fare meglio in fase di possesso e non prendere gol semplici. Siamo andati in difficoltà quando ci sono mancate sicurezze a livello mentale, perdiamo la bussola dopo aver preso gol perché non rimaniamo concentrati".