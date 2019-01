Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato a Jtv in vista della Supercoppa Italiana di domani, contro il Milan: "Abbiamo tanta voglia di portare a casa il trofeo, è il primo obiettivo della stagione e come sempre la Juve gioca per vincere. Servirà una Juve aggressiva e attenta, perché Gattuso con il Milan ha dimostrato di saper fare un bel gioco, che ci può mettere in difficoltà. Dovremo essere attenti e approfittare dei due o tre errori che si verificheranno nella partita perché da parte nostra c'è l'intenzione di fare una grande gara e la voglia di portare a casa il trofeo".