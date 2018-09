I quattro gol subiti della Juve nelle prime quattro di campionato sono il dato che più allarma Allegri in questo avvio di stagione. Con dodici punti i bianconeri viaggiano a punteggio pieno in campionato ma il rendimento difensivo preoccupa, specialmente perché tutti i gol sono arrivati con le stesse modalità: cross dalla sinistra, dormita di Bonucci e sfera alle spalle di Szczesny.. "Se in area non si marca e sul cross non si dà pressione succedono queste cose", ha tuonato Allegri in conferenza dopo la vittoria sul Sassuolo.