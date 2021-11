Leonardo Bonucci non giocherà Juventus-Fiorentina per un affaticamento muscolare, ma ha parlato a JTV nel prepartita della sfida:



RIPRENDERE - "La partita di stasera è veramente importante, dobbiamo riprendere il cammino dopo due brutte battute d'arresto. E dobbiamo farlo in casa davanti ai nostri tifosi che martedì contro lo Zenit San Pietroburgo sono stati davvero fantastici. Quella spinta ci ha dato ulteriore carica in una partita che è stata facile perché l'abbiamo resa facile noi. E dovrà essere così anche oggi, contro una squadra che farà il proprio calcio dato che mister Italiano ha idee ben precise: dovremo essere bravi a recuperare palla e attaccare gli spazi, perché ce ne concederanno".



FIORENTINA - "Dobbiamo mettere sul campo lo spirito aggressivo e di sacrificio visto contro lo Zenit, quello ti cambia le partite. Noi siamo mancati nelle partite un po' meno importanti e abbiamo lasciato tanti punti per strada. Oggi dobbiamo giocare col giusto atteggiamento e portare a casa la vittoria".



IL RITIRO - "È servito a fare gruppo, in estate abbiamo avuto poco tempo per stare insieme e questa settimana è servita a tale scopo. Mi ha meravigliato vivere questa settimana senza nessun tipo di peso da parte di nessuno. Questo è un indice positivo".