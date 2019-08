Nell’amichevole di ieri a Trieste Sarri ha schierato Leonardo Bonucci al fianco di Giorgio Chiellini. Un’ora insieme, poi l’ingresso in campo di Demiral e De Ligt. Un test generale, l’ultimo, in vista della prima di campionato. Infatti, sabato pomeriggio a Parma dovrebbe essere proprio Bonucci ad affiancare capitan Chiellini. Inoltre, è possibile che anche contro il Napoli l’olandese resti fuori, per far spazio ai due senatori.