Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, è stato l'ospite speciale del Junior Reporter, appuntamento Twitch che consente ai giovani tifosi bianconeri di vestire i panni dei 'giornalisti'. Il numero 19 della Juve ha parlato a 360° della sua carriera e della squadra. Ecco cosa dice Bonucci degli attaccanti più forti che hanno vestito la maglia bianconera: "L'attaccante che mi ha messo in difficoltà negli ultimi tempi? Vlahovic quando giocava alla Fiorentina. Tolto Cristiano Ronaldo, Tevez è quello che mi ha impressionato di più per la sua fame, ma non solo. Da avversario, invece, ammiro molto Modric: la poesia che trasmette giocando a calcio è sensazionale".