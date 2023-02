Nel match tra Juve e Fiorentina ha fatto discutere il gol annullato a Gaetano Castrovilli. In quei concitati momenti si è reso protagonista di un episodio anche Leonardo Bonucci.



'STAI SEDUTO, VENUTI!' - In un video circolato sui social, si vede il capitano bianconero prendersela con Lorenzo Venuti. Il terzino viola si era infatti alzato dalla panchina per esultare con i compagni al gol del pareggio, probabilmente provocando alcuni giocatori della Juventus. Subito dopo la revisione al VAR, Bonucci ha però risposto urlando nei suoi confronti: "Mettiti seduto, stai seduto Venuti!".