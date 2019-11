Leonardo Bonucci e la Juventus ancora insieme. Il difensore del club bianconero, impegnato ieri con la Nazionale italiana nella sfida contro l'Armenia vinta 9-1, ha raggiunto un accordo per rinnovare il proprio contratto con la Vecchia Signora: scadenza 2024, un anno in più.



FUMATA BIANCA - Oggi c'è stato un incontro tra la dirigenza della Juventus e l'agente del numero 19 bianconero, Alessandro Lucci: fumata bianca, accordo trovato. Cercato dal Paris Saint-Germain e dal Manchester City la scorsa estate, Leonardo Bonucci va avanti con la Juventus. Almeno fino al 2024, portando il suo ingaggio a 7,5 milioni di euro a stagione. Lo stesso che percepiva al Milan.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato ufficiale del club: "​E’ una lunga e intensa storia, quella che lega Leonardo Bonucci alla Juventus. Una storia che continuerà ancora, fino al 2024, per la precisione: è ufficiale infatti il rinnovo di Leo con i colori bianconeri. Non è stata scelta a caso la data di oggi, il 19 novembre, per un annuncio tanto importante: se ormai nella mente di tutti i bianconeri questo è il numero indissolubilmente legato a Bonucci, da oggi lo sarà ancora di più.Leonardo è DNA bianconero. Da oggi, ancora di più".