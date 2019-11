Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella serata di ieri, a margine della presentazione del suo libro "Il mio amico Leo", a Sky Sport:



SU RONALDO - "Questo mese fisicamente non è al top, ma una squadra quando vede Ronaldo in campo inizia già a tremare. E' un valore aggiunto, poi ci sono gli altri due che stanno alla grande. Ora ci godiamo loro sperando che tutta la rosa sia al top da marzo in poi".



SUL GRUPPO CON CR7 - "Aiutare Ronaldo? Lo stiamo facendo, cercando di essere totalmente a disposizione della sua forza perché facendo bene noi possiamo esaltare le sue doti".