Intervenuto su Twitter, Leonardo Bonucci ha inviato un messaggio ai tifosi alla vigilia dell'esordio in campionato: "Inizia una nuova sfida. Siamo la Juve, la squadra più importante d’Italia. Da domani saremo di nuovo tutti insieme, Uniti per queste battaglie. Voi sugli spalti e Noi in campo, andiamo a prenderci i nostri obiettivi, lavorando ogni giorno, da Squadra. FINO ALLA FINE".