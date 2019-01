Secondo me, se Bonucci guarda bene, trova Cristiano che si allena lì da una settimana pic.twitter.com/pthEWcJWK0 — Juve fa cose® (@JuveFaCose) 7 gennaio 2019

Leonardoè tornato al lavoro: i bianconeri si ritroveranno alla Continassa soltanto domani, quando Allegri ripartirà con la preparazione in vista della gara dellacontro il Bologna, di Coppa Italia. Il diciannove bianconero non ha atteso un altro giorno, recandosi di buon mattino al centro sportivo e iniziando la personalissima preparazione fisica. Su Instagram, guardando lo spogliatoio vuoto, non ha aspettato a scherzare:si chiede scherzando.