Leonardo Bonucci ha consegnato la maglia delle 300 presenze in bianconero allo Juventus Museum. Queste le parole del difensore a Juventus TV: “Ci tenevo a mettere la maglia che per diversi mesi ho custodito all’interno dell’armadietto. Entrare qua dentro è speciale. Ora sono arrivato a 340 presenze, l’obiettivo è vincere tante altre battaglie con questa maglia”.



ENTRARE NEL MUSEUM - "E’ emozionante, mi rende orgoglioso di me stesso. Ma è un punto di partenza, ci saranno tante altre partite da vincere. Spero di mettere tante altre maglie in questa grande casa che è il museo della Juve".



RICORDI - “Ci sono tanti momenti belli. Credo che il primo scudetto vinto a Trieste sia l’inizio di tutti questi momenti, lo ricordo con grandissima gioia. E’ stato il punto di partenza di una Juve formidabile”.



JUVE-ROMA - “Un altro segnale dato al campionato, le avversarie aspettano il nostro passo falso ma noi dobbiamo credere sempre più in noi stessi, affrontare ogni partita come se fosse una finale”.