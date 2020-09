Una vittoria in partitella diventa l'occasione per accendere i sogni di mercato dei tifosi.ha postato sul proprio profilo Instagram la foto trionfante del successo nella partita in famiglia e tra le decine di migliaia di like arrivati, tre non sono passati inosservati:. Il bosniaco apre la lista degli apprezzamenti celebri, ma non è l'unico perché a lui si è aggiunto, ora alma nel recente passato accostato ai bianconeri, e, amico di Bonucci e anch'esso nel mirino della Juve per rinforzare il centrocampo.