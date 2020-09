Un club si fa vivo per Mattia De Sciglio. Dopo il trasferimento saltato col Paris Saint-Germain lo scorso gennaio, una squadra della Liga bussa alla porta della Juventus per il terzino bianconero: si tratta del Villarreal. Alle prese con l'infortunio di Alberto Moreno, il Submarino Amarillo ha sondato il terreno per l'ex terzino del Milan, per il quale la Vecchia Signora attende l'offerta giusta.



PREZZO FISSATO - 13 partite disputate nell'ultima stagione, tanti infortuni e poca continuità ne hanno caratterizzato l'esperienza sotto la Mole, ora per De Sciglio può essere arrivato il momento dei saluti: il Villarreal sonda il terreno, con la Juventus che per il classe '92, pagato 12 milioni di euro nell'estate del 2017, chiede 10 milioni di euro. De Sciglio è sul mercato. E qualcosa si inizia a muovere...