Secondo quanto riportato da Ilbianconero.com, Rugani ha subito una botta in allenamento e non sarà dunque schierato dal primo minuto nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma questa sera a Bologna. Max Allegri non rischierà l'ex Empoli: al suo posto spazio a Medhi Benatia, che comporrà con Leonardo Bonucci la coppia di difesa.