Un gol per strappare il biglietto per la semifinale contro l'Inter e per regalarsi un po' di tranquillità in un momento particolarmente difficile. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport in merito a Bremer, che ha potuto festeggiare anche per un altro motivo.



“Bremer ha esultato con i compagni per il gol che ha spaccato la partita e indirizzato la qualificazione. Ma negli spogliatoi, da buon marcatore, avrà gioito soprattutto per aver chiuso la partita senza subire gol. Come non succedeva alla Juventus da prima di Napoli e dalla striscia delle otto vittorie consecutive in campionato. Già, perché dopo i 5 gol del Maradona, i bianconeri hanno continuato a incassare reti: dalle 3 nel doppio incrocio campionato-Coppa Italia con il Monza alle 3 nel pareggio con l’Atalanta”.