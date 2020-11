"Cristiano Ronaldo è un ignorante. È in Italia da due anni e ancora non ha imparato a parlare la nostra lingua… Usa lo spagnolo per esprimersi. Non ha rispetto né per i compagni di squadra e né per gli italiani". Pasquale Bruno, ex difensore della Juventus e del Torino, non ha usato mezzi termini nel suo intervento a Tiki Taka.