Brutte notizie, tanto per cambiare, in casa Juve. Proprio quando Max Allegri pensava di poter contare finalmente sull'attacco al completo, ecco che arriva l'infortunio di Moise Kean: il prodotto del vivaio bianconero infatti dovrà stare fermo per circa due settimane a causa del problema muscolare rimediato nell'allenamento post-Sporting. Rientro previsto per la gara con il Bologna.