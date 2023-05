Brutte immagini in Juventus-Lecce, match valido per la 33ª giornata di Serie A: Mattia De Sciglio ha subito un grave infortunio nel corso del primo. Al 33' l'esterno bianconero si è fatto male in un contrasto con Banda, De Sciglio ha messo male il ginocchio destro che si è girato in maniera innaturale.



La situazione è apparsa immediatamente grave ed è stata subito richiamata l'attenzione della panchina: De Sciglio è uscito dal campo in lacrime e in barella, al suo posto Allegri ha inserito Juan Cuadrado senza neanche riscaldamento.



La prima diagnosi per De Sciglio parla di un distorsione al ginocchio destro, ma chiaramente ci saranno ulteriori esami nelle prossime ore per stabilire la gravità dell'infortunio.