Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, parla ai microfoni di Dazn poco prima del match contro il Lecce: "Devo migliorare come ha detto il mister in conferenza stampa, ha ragione. Quello che sto facendo in campo è merito sia della squadra sia mio, ma non basta, devo crescere perché ho commesso degli errori a Sassuolo e col Napoli e sono errori che non devo commettere".